Крымчане доверили ПСБ более 500 млн рублей сбережений

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Крымский филиал ПСБ с начала работы на полуострове привлек на рублевые депозиты, накопительные и текущие счета свыше 500 млн рублей средств физических лиц. Самым востребованным сберегательным продуктом ПСБ в Крыму стал вклад «Сильная ставка», по которому предусмотрен максимальный в линейке вкладов доход.

На середину ноября совокупный портфель пассивов ПСБ в Крыму превысил 500 млн рублей. Предпочтения крымчан в отношении сберегательных продуктов разделились примерно поровну – порядка 50% средств размещены на вкладах и столько же на накопительных счетах. Средний чек депозита составляет 500 тысяч рублей. Жители республики главным образом выбирают вклады на среднесрочный период – 6 месяцев. Более половины вкладчиков – 55% – предпочитают управлять своими сбережениями дистанционно через мобильное приложение или интернет-банк.

«Клиенты в Крыму уже успели оценить преимущества понятных и удобных финансовых инструментов ПСБ для хранения и накопления средств. Поэтому сейчас мы фиксируем активный рост классических рублевых сбережений не только в Симферополе, но и в наших новых отделениях в Феодосии, Керчи, Евпатории и Ялте. ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выгодно распоряжаться своими финансами», - отмечает управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

Напомним, ранее ПСБ сообщал, что и Севастопольский филиал банка за последние полтора месяца привлек на депозиты, накопительные и текущие счета свыше 200 млн рублей новых средств клиентов – физических лиц, в результате чего совокупный портфель пассивов превысил 500 млн рублей. Таким образом, жители Крымского полуострова внесли на хранение в ПСБ уже более 1 млрд рублей.