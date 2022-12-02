В Крыму будут судить мужчину за неуплату 1 миллиона рублей алиментов

Мужчина задолжал алиментов на миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Советском районе перед судом предстанет мужчина, который задолжал алименты на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

- Обвиняемый мер к погашению задолженности не предпринимает, несмотря на то, что весной 2021 года он был осужден за совершение аналогичного преступления,- сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, 49-летний мужчина является отцом маленькой дочки, однако помощи ребенку не оказывает.

Против него заведено уголовное дело. Взыскивать долг с неплательщика будут через суд.

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