На Крым надвигается ураганный ветер

Днем 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/c Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму на 3-5 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Днем 3 декабря, в течение суток 4 и 5 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/c, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения и затруднений движения автомобильного транспорта (особенно на участках горных перевалов). Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линий электропередач.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, восточный ветер до 15 м/с в этой зоне сохранится до позднего вечера.

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