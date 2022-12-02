Открытие «Снежного городка» на плато Ай-Петри в этом году не состоится

На плато Ай-Петри планировали организовать работу "Снежного городка" Фото: Иван Макеев

«Снежного городка» на плато Ай-Петри, который должны были открыть с первым снегом, не будет. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым». В дирекции заповедников отметили, что были бы рады массовому наплыву посетителей, но в этом году имеют «некоторые затруднения» с организацией подобного рода мероприятий.

- Осознаем, какая ответственность возлагается на нашу организацию накануне новогодних праздников, но заботимся прежде всего о вашей безопасности и вашем комфорте,- сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Вместе с тем в дирекции заповедников добавили, что ищут альтернативу «Снежному городку», которую постараются организовать в кратчайшие сроки.

- В данный момент отдел туризма занимается поиском новой формы досуга, при которой можно будет избежать массового скопления посетителей,- сообщили в дирекции.

Для детей в Ялтинском горно-лесном заповеднике обещают подготовить новогодние сюрпризы.

В прошлом году от массовых мероприятий на Ай-Петри отказались из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее на плато планировали организовать работу «Снежного городка» с фотозонами и конкурсами для детей.

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