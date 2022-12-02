В Симферополе рассказали, где установят фотозоны к Новому году

В декабре 2021 года центр Симферополя выглядел так. Фото: Алексей Маянцев

Сразу несколько фотозон установят к новогодним праздникам в центре крымской столицы. Как сообщил директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов, они появятся на пересечении улиц Пушкина и Горького, Пушкина и Карла Маркса, а также в парке Гагарина на площади Советской.

- Практически все, что было в прошлом году, будет выставлено, – сказал Коновалов.

На этой неделе на площади Ленина в Симферополе начали подготовку к установке главной новогодней елки Крыма. Зажжение огней на ней традиционно запланировано на 19 декабря.

Кроме того, праздничную иллюминацию в виде световых перетяжек начали вывешивать по проспекту Кирова. Первые 19 штук, по словам Коновалова, сотрудники МБУ «Горсвет» уже развесили. Чтобы не перекрывать движение и не обесточивать троллейбусные линии, работы проводят ночью.

Начали украшать опоры и на улице Карла Маркса. Два десятка опор здесь украсят прошлогодними бусами и короной. В 2021 году новогодняя иллюминация обошлась бюджету Симферополя в 25 миллионов рублей.

Напомним, в этом году из-за специальной военной операции массовых гуляний в честь новогодних праздников в Крыму не будет. Под запретом и пиротехника, за исключением самой простой – хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

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