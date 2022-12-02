Президента ФК «Рубин Ялта» арестовали на восемь суток за акцию болельщиков

Директора футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергея Гардока арестовали на восемь суток за организацию незаконной акции с участием болельщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергея Гардока арестовали на восемь суток за организацию незаконной акции с участием болельщиков. Об этом пишет Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Симферополя.

– Ему (президенту клуба – прим. ист.) назначено наказание в виде административного ареста на восемь суток, – рассказали агентству в пресс-службе суда.

Ранее в отношении Гардока был составлен административный протокол за организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Инцидент с участием фанатов произошел 30 ноября после финального матча Кубка Крымского футбольного союза между ялтинским «Рубином» и симферопольским клубом «ТСК-Таврия». Столичная команда победила со счетом 5:3, при этом ключевую роль в победе сыграли два пенальти, назначенные в ворота «Рубина». Болельщики ялтинского клуба сочли такой расклад несправедливым и устроили массовую акцию с фаерами, а также перекрыли движение в районе объездной дороги Симферополя. По данным МВД по Республике Крым, после акции был задержан 21 человек.

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