Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных мест для зимовки в теплых краях

Ялта хороша и зимой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта и Севастополь попали в рейтинг мест, где жители России хотят пережить холодное время года.
- В последние время у наших соотечественников появилась мода проводить зиму в тепле. Этому немало способствовал и массовый переход на удаленный режим работы - работать гораздо удобнее там, где тебе комфортно, - рассказали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные брони на зиму.
Во главе этого списка Сочи, на втором месте Красная Поляна, а на третьем – Кисловодск. Ялта и Севастополь заняли 7 и 10 места, что можно объяснить закрытым небом – самолеты на полуостров не летают.
Топ-10 мест для зимовки в теплых краях (средняя стоимость в рублях ночи в отеле):
- Сочи, 3499
- Красная Поляна, 7714
- Кисловодск, 3868
- Пятигорск, 2126
- Архыз, 10261
- Геленджик, 3112
- Ялта, 4057
- Махачкала, Дагестан 3523
- Анапа, 10379
- Севастополь, Крым, 2322.
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