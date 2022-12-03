Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных мест для зимовки в теплых краях

Ялта хороша и зимой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Севастополь попали в рейтинг мест, где жители России хотят пережить холодное время года.

- В последние время у наших соотечественников появилась мода проводить зиму в тепле. Этому немало способствовал и массовый переход на удаленный режим работы - работать гораздо удобнее там, где тебе комфортно, - рассказали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные брони на зиму.

Во главе этого списка Сочи, на втором месте Красная Поляна, а на третьем – Кисловодск. Ялта и Севастополь заняли 7 и 10 места, что можно объяснить закрытым небом – самолеты на полуостров не летают.

Топ-10 мест для зимовки в теплых краях (средняя стоимость в рублях ночи в отеле):

- Сочи, 3499

- Красная Поляна, 7714

- Кисловодск, 3868

- Пятигорск, 2126

- Архыз, 10261

- Геленджик, 3112

- Ялта, 4057

- Махачкала, Дагестан 3523

- Анапа, 10379

- Севастополь, Крым, 2322.

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