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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 7:06

В Крыму в ДТП погиб велосипедист 2 декабря

Авария произошла в Джанкойском районе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Велосипедист погиб. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Велосипедист погиб. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла 2 декабря около 18.40 часов в Джанкойском районе на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск»: 59-летний велосипедист начал пересекать проезжую часть перед попутной машиной, не убедившись в безопасности этого маневра.

- Автомобиль Chery Amulet совершил наезд на велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист смертельно травмирован, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В правоохранительном ведомстве отметили, что на месте аварии работал наряд ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все нюансы и детали произошедшего.

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