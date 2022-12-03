В Крыму выявили 34 новых случая коронавируса

В Крыму масочный режим отменили, но случаи заболевания ковидом ще фиксируются.

В Крыму за минувшие сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания COVID-19. К сожалению, есть и один летальный исход. Медицинские работники приняли решение о госпитализации 6 человек.

- За все время пандемии на стационарном лечении находились 62 457 человек, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранение Республики Крым.

- Всего выявлено 209 848 положительных на Covid-19. новой коронавирусной инфекции,

Но есть и хорошие новости: количество выздоровевших за сутки составляет 14 человек, выздоровевших за весь период пандемии ковида – 202 485.

Общий же итог на сегодняшний день таков – всего выявлено 209 848 положительных на COVID-19, из которых врачам не удалось спасти 5411 человек.

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