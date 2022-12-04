Погода на 4 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Крыму ранняя зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Сохранится прохладная, ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди, в северных, предгорных и горных районах мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +2...+4°.

В Севастополе облачно. Днем без осадков, тепло +7…+9°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В Ялте, как сообщает yandex, +6…+7°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +2 …4°, северо-восточный ветер 9-10 м/с. Пасмурно.

В Керчи 0 …+1°, северо-восточный ветер 9-11 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +1 …+2°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +2…+3, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +1…+2°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь со снегом.

В Армянске -1…+2°, восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+14°.

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