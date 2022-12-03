В Алуште предали земле останки 3 безымянных защитников Родины

Имена героев неизвестны. Фото: Галина Огнева/Tg

На Южном берегу Крыма в Алуште состоялось захоронение воинов, чьи имена не удалось установить.

- Сегодня, 3 декабря, в День неизвестного солдата мы предали земле останки трех безымянных защитников нашей Родины. Были ли они партизанами или стояли в армейском строю, не имеет значение, важно лишь то, что они герои – герои, которые отдали свои жизни за освобождение нашего города, нашего Отечества, за нашу с вами жизнь и мирное небо, - сообщила глава администрации города Алушты Галина Огнева в своем telegram-канале.

Руководитель города-курорта поблагодарила поисковиков за работу по поиску останков погибших участников Великой Отечественной войны.

- Лишь немногим воинам, удается вернуть имена, остальные так и остаются Неизвестными солдатами, - отметила Галина Огнева.

Напоминаем, что в столице Крыма в парке имени Юрия Гагарина 3 декабря состоялась церемония возложения к Вечному огню.

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