В Крыму бесследно исчезла 38-летняя жительница Евпатории

Анна Караваева. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в социальной сети новую ориентировку.

- Пропала Караваева Анна Сергеевна, 38 лет (1984 года рождения), город Евпатория, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие потеряли молодую женщину из вида несколько дней тому назад – с 28 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанки: 178 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые глаза и серо-зеленые глаза.

Анна Караваева была одета в черные джинсы, синюю куртку и кроссовки. У пропавшей с собой была черная дамская сумка.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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