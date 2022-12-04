Общий объем наполнения крымских водохранилищ за неделю достиг 167 миллионов кубометров

Фото: Михаил ПАТЛИС

Объем наполнения воды в крымских водохранилищах достиг 167 миллионов кубометров. Особенно они наполнились в последнюю неделю осени.

- Фактический объем наполнения всех водохранилищ естественного стока достиг 167 млн кубометров. Если брать прошлый год, то это было всего лишь 111 млн кубометров. Соответственно: в этом году это 66%, в прошлом – 44%, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» Илья Николенко, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского».

По его словам, больше всего воды поступило в Чернореченское и Загорское водохранилища. В остальных регионах полуострова водохранилища пополняются неравномерно.

Так, в Симферопольское водохранилище в ноябре поступило 932 тысячи кубометров, сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. В октябре же, отметил эксперт, водохранилище получило 1 883 тысяч кубов.

Партизанское водохранилище в ноябре же наполнилось на 160 тысяч кубов, а в октябре – на 120 тысяч кубов воды. В плюсе также оказалось в ноябре Аянское водохранилище (173 тысячи кубов в ноябре против 140 тысяч кубов в октябре).

Как прогнозирует Анатолий Копачевский, в декабре Партизанское водохранилище получит 2,5 миллиона кубометров воды, Симферопольское – около 2,2 миллиона кубов, Аянское – 1,2 миллиона кубов.