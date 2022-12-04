Введение курортного сбора в Крыму отложили до лучших времен

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В Крыму планируют продлить мораторий на введение курортного сбора. Об этом ТАСС сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- В нынешних условиях, когда нет авиаперевозок, и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется, - отметил спикер парламента.

По его словам, в Крыму не выступают «категорически против» курортного сбора, однако в нынешней ситуации вводить его преждевременно.

Ранее парламент России одобрил закон о продлении эксперимента, в рамках которого курортный сбор может взиматься в Краснодарском, Ставропольском краях, а также на Алтае и в Крыму. В этот перечень включен и Санкт-Петербург. Закон действует до 31 декабря 2024 года. В феврале текущего года власти Крыма наложили мораторий на региональный закон, в котором были обозначены курорты республики, где могли взимать сбор.