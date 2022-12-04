Крымским бойцам в зону спецоперации отправили 400 пар ботинок и 60 плащей

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Военнослужащим из Крыма передали в зону проведения спецоперации санитарный автомобиль, плащи, монокуляры и ботинки.

- Передал нашим крымским бойцам на передовую 400 пар ботинок, 60 влагозащитных плащей, 19 тепловизионных монокуляров, а также один санитарный автомобиль. Помощь военнослужащим - прямая обязанность каждого представителя власти, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В октябре глава республики сообщал о том, что военнослужащим отправили первую партию демисезонной обуви и бронежилеты. А еще за счет привлечения внебюджетных средств участникам СВО отправили каски, спальные мешки, теплое белье, бензопилы, медпрепараты и дизельные генераторы. В ближайшее время бойцам также планируют отправить больше семи тысяч импортных комплектов касок и бронежилетов.