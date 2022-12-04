Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 декабря 2022 9:00

Крымским бойцам в зону спецоперации отправили 400 пар ботинок и 60 плащей

Кроме того, военнослужащим отправили один санитарный автомобиль
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Военнослужащим из Крыма передали в зону проведения спецоперации санитарный автомобиль, плащи, монокуляры и ботинки.

- Передал нашим крымским бойцам на передовую 400 пар ботинок, 60 влагозащитных плащей, 19 тепловизионных монокуляров, а также один санитарный автомобиль. Помощь военнослужащим - прямая обязанность каждого представителя власти, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В октябре глава республики сообщал о том, что военнослужащим отправили первую партию демисезонной обуви и бронежилеты. А еще за счет привлечения внебюджетных средств участникам СВО отправили каски, спальные мешки, теплое белье, бензопилы, медпрепараты и дизельные генераторы. В ближайшее время бойцам также планируют отправить больше семи тысяч импортных комплектов касок и бронежилетов.