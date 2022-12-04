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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 9:21

В Ленинском районе перевернулась и загорелась фура с яблоками

По предварительным данным, водитель не пострадал
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

В Ленинском районе Крыма вечером 3 декабря произошло ДТП. Как сообщили КП-Крым очевидцы происшествия, ЧП случилось около 20:00 близ села Горностаевка.

- У фуры с прицепом лопнуло колесо, она врезалась в отбойник и перевернулась. Загорелась кабина, - отметили очевидцы.

Как стало известно позже, водитель большегруза не пострадал. А вот яблоки, которые перевозили в грузовике, уже не доедут до конечной точки.

Ранее в Севастополе по видео, выложенному в соцсети, Госавтоинспекция нашла лихача. На записи отчетливо видно, как шустрая иномарка, обгоняя автомобиль, выехала на встречную полосу, невзирая на двойную сплошную дорожной разметки. Теперь же автогонщику грозит штраф до 5 тысяч рублей.