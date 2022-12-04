В Симферополе осенью высадили 7,5 тысячи кустарников

Фото: МБУК "Парки столицы"

Компенсационные высадки деревьев и кустарников в Симферополе завершатся до 15 декабря. В крымской столице осенью высадили 7,5 тысячи кустарников, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

- В осенне-зимний период у нас запланированы к высадке в Симферополе три тысячи деревьев. Их высаживаем позже, потому что они гораздо лучше приживаются, если их сажать после листопада – корневая система питается более интенсивно. Весь посадочный материал у нас идет с земляным комом, что позволяет добиться 90% приживаемости, – отмечает Мария Бараненкова.

На улицах Балаклавская и Маршала Жукова, в скалистом грунте, высаживают вяз и клен полевой. Деревья приживаются за 5-7 лет. А из кустарников чаще всего выбирают кизильник серебристый, спирею японскую, форзицию. А тюльпаны и нарциссы, которые украшают город весной, высаживают в почву осенью.

Мария Бараненкова отметила, что в МБУ «Горзеленхоз» планируют вернуть на улицы города розы, которые будут радовать жителей крымской столицы практически круглый год.