Жительница Севастополя всадила нож в мужа из-за просьбы не пить много спиртного

На женщину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе задержали 29-летнюю местную жительницу, которая напала с ножом на мужа из-за просьбы не употреблять спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером после застолья 27-летний пострадавший ушел спать, а его супруга продолжила коротать время за распитием алкоголя. Мужчине это не понравилось и он сделал женщине замечание.

- Женщину это разозлило: она сначала стала швырять в мужа посуду, а затем схватила со стола кухонный нож и дважды ударила его в грудь. Полученные травмы вынудили потерпевшего обратиться в медицинское учреждение за помощью, - говорится в сообщении.

В качестве улики с места преступления был изъят кухонный нож. На женщину завели уголовное дело. Ей светит до десяти лет лишения свободы.

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