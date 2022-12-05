Открыто движение на правой автомобильной части Крымского моста после ЧП

Фото: Крымский мост/Vk
Открыто движение для транспорта на правой автомобильной части Крымского моста.
- 5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
Напомним, автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.
Теракт на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, однако арки моста оказались не повреждены.
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