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НовостиЭкономика5 декабря 2022 9:17

Открыто движение на правой автомобильной части Крымского моста после ЧП

Автомобильную часть переправы полностью восстановили
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Крымский мост/Vk

Фото: Крымский мост/Vk

Открыто движение для транспорта на правой автомобильной части Крымского моста.

- 5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «‎Тамань»‎.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

Теракт на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, однако арки моста оказались не повреждены.

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