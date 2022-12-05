В Крыму 5 декабря выявили 32 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым на утро 5 декабря выявлено 32 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии - 209 907. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 467 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период - 202 549, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 96 698. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя. Отмечается, что за последние сутки в городе госпитализированных и выписанных пациентов с ковидом нет.

- На данный момент в больницах находится 48 пациентов, из них 44 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 770 тысяч жителей Крыма прошли сезонную иммунизацию от гриппа. По словам специалиста, желающие еще могут привиться до начала активной циркуляции вируса в регионе.

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