Керченская переправа продолжает простаивать 5 декабря из-за сильного ветра

По Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа продолжает простаивать 5 декабря из-за непогоды, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Штормовое предупреждение по проливу действует с субботы.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 4 по 5 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись, - говорится в сообщении.

По прогнозами метеорологов, до вечера 5 декабря ожидается восточный ветер до 15-20 метров в секунду, без осадков. Температура морской воды +6 градусов. Отметим, что в понедельник на территории Крымского полуострова также действует штормовое предупреждение. Осадков не предвидится.

В то же время открыто движение на правой автомобильной части Крымского моста после ЧП. Автомобильную часть переправы полностью восстановили.

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