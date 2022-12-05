Глава Крыма: «У воинов, участвующих в СВО, теперь есть адрес "полевой почты"»

Теперь родные и близкие военных могут отправлять им письма и посылки через отделения «Почты России» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У военнослужащих, участвующих в СВО, появился адрес «полевой почты». Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Хорошая новость: у наших воинов, участвующих в СВО, теперь есть адрес «полевой почты». Он выглядит так: 103400, город Москва-400, номер воинской части, который можно узнать у самих военнослужащих или в военкоматах по месту призыва, - написал глава региона в своем Tg-канале.

Он добавил, что, по информации Минобороны РФ, воинские части в зоне СВО прикреплены к подразделениям фельдъегерской почтовой связи. Теперь родные и близкие военных могут отправлять по указанному адресу письма и посылки через отделения «Почты России».

Ранее сообщалось, что власти Крыма передадут участникам СВО более семи тысяч комплектов касок и бронежилетов. Также бойцам передадут 350 пар ботинок и 240 комплектов теплого белья и спальных мешков.

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