Жители евпаторийской многоэтажки замерзают из-за отсутствия отопления

По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители многоэтажки на улице Интернациональная в Евпатории вынуждены замерзать из-за отсутствия отопления. Сообщения о том, что управляющая компания оставила крымчан без теплоснабжения, ранее распространились в социальных сетях.

К делу уже подключились прокуратура и следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, проверка по данному факту уже организована по поручению руководителя ведомства Владимира Терентьева.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации, - говорится в сообщении.