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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:07

Работа Керченской паромной переправы может возобновиться во вторник

Если позволят погодные условия
Екатерина НАЗАРОВА
По Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение

По Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение

Фото: Виктор Гусейнов

Работа Керченской паромной переправы, которая простаивает уже несколько дней, может возобновиться во вторник, если позволят погодные условия.

- Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы, - сказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенков эфире «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Керченская переправа продолжает простаивать 5 декабря из-за сильного ветра. До вечера понедельника ожидается восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

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