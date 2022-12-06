Погода на 6 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Крыму ранняя зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 декабря на Крымском полуострове не очень уютно.

- Во вторник сохранится холодная и ветреная погода. Без существенных осадков. В некоторых районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2...+4°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с., днем тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, +2…+4°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории 0 …+3°, восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи -2 …+1°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии -1 …+2°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском 0…+3, восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +1…+2°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске 0…+1°, восточный ветер 5-8 м/с. Небольшой снег.

Вода в Черном море +9…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50