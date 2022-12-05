Одну из пещер Крыма назвали именем философа Николая Данилевского

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В честь 200-летия со дня рождения Николая Данилевского его именем назвали пещеру в Крыму. Известный философ жил и работал у подножия Ай-Петри (поселок Мшатка).

- [Он] являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был удостоен высшей награды РГО - золотой Константиновской медали, - цитирует КИА старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина.

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Ранее сообщалось, что проект фотографа КФУ, который одним из первых запечатлел внутреннюю обстановку пещеры «Таврида» после ее обнаружения, попал в шорт-лист премии «За верность науке - 2022». Проект получил название «Тайны пещеры «Таврида»» и вошел в пятерку лучших в номинации «Научный фотограф года».

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