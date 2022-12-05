Глава Крыма рассказал о выплатах для участников спецоперации

Сергей Аксенов обсудил вопросы финансового обеспечения военнослужащих, участвующих в спецоперации с руководством Черноморского флота. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил вопросы финансового обеспечения военнослужащих, участвующих в спецоперации с руководством ЧФ. В своем Tg-канале руководитель республики сообщил, что получил большое обращение граждан по данной теме.

Каждый мобилизованный крымчанин будет ежемесячно получать не менее 195 тысяч рублей. Как рассказали в финансово-экономической службе Черноморского флота, такая сумма складывается из размеров денежного довольствия мобилизованного гражданина и ежемесячной социальной выплаты в сумме 158 тыс. рублей.

- Размер денежного довольствия гражданина, призванного по мобилизации, так же, как и военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности, выслуги лет и условий прохождения военной службы, - говорится в сообщении.

Подробнее о выплатах можно узнать на официальном портале правительства Крыма.