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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:05

Глава Крыма рассказал о выплатах для участников спецоперации

Стало известно, какие меры соцподдержки и выплаты полагаются крымчанам, участвующим в спецоперации
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сергей Аксенов обсудил вопросы финансового обеспечения военнослужащих, участвующих в спецоперации с руководством Черноморского флота. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Сергей Аксенов обсудил вопросы финансового обеспечения военнослужащих, участвующих в спецоперации с руководством Черноморского флота. Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов обсудил вопросы финансового обеспечения военнослужащих, участвующих в спецоперации с руководством ЧФ. В своем Tg-канале руководитель республики сообщил, что получил большое обращение граждан по данной теме.

Каждый мобилизованный крымчанин будет ежемесячно получать не менее 195 тысяч рублей. Как рассказали в финансово-экономической службе Черноморского флота, такая сумма складывается из размеров денежного довольствия мобилизованного гражданина и ежемесячной социальной выплаты в сумме 158 тыс. рублей.

- Размер денежного довольствия гражданина, призванного по мобилизации, так же, как и военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности, выслуги лет и условий прохождения военной службы, - говорится в сообщении.

Подробнее о выплатах можно узнать на официальном портале правительства Крыма.