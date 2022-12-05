Крым в 2023 году получит 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи

Республика Крым в 2023 году дополнительно получит 24 автомобиля скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республика Крым в следующем году дополнительно получит 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в I квартале 2023 года в Республику Крым дополнительно поступит 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что Крым получит 29,8 миллиона рублей компенсаций за создание объектов агропромышленного комплекса. Это будет содействовать росту производства сельскохозяйственной продукции в регионе.

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