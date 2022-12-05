В Крыму высадили более 36 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Фото: Минприроды РК

В Крыму за минувшую неделю высадили еще более 36 тысяч деревьев на площади 58,1 га в рамках акции «Сохраним лес».

- На территории Евпаторийского, Раздольненского, Старокрымского, Судакского лесничеств высадили гледичию трехколючковую, клен ясенелистный, дуб черешчатый, ясень ланцетный и лох узколистный, - сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

Ранее в Симферополе осенью высадили 7,5 тысячи кустарников. Кроме того, в крымской столице планируют высадить еще три тысячи деревьев. На улицах Балаклавская и Маршала Жукова, в скалистом грунте, высаживают вяз и клен полевой. Деревья приживаются за 5-7 лет.

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