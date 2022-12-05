Ялтинец забил знакомого стулом по голове и отправился спать

Мужчину приговорили к 6 годам и трем месяцам лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте 42-летний местный житель отправится в колонию строгого режима за убийство своего знакомого. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма, инцидент произошел в июле 2022 года, когда мужчина трудился разнорабочим.

В один из летних вечеров крымчанин выпивал в частном доме со своим знакомым, и между мужчинами произошел конфликт.

- В ходе ссоры мужчина нанес ему не менее десяти ударов ножкой деревянного стула по голове и иным частям тела. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался, находясь в доме, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

После случившегося пьяный ялтинец не осознал, что натворил и спокойно отправился спать. Следующие 6 лет и три месяца он проведет в колонии строгого режима. В суде он полностью признал свою вину.