В Кремле объяснили, почему Путин проехал по Крымскому мосту за рулем Mersedes

Президент проехал по восстановленному Крымскому мосту 5 декабря. Фото: скриншот из видео kremlin.ru

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту на Mersedes, а не на отечественном автомобиле.

- Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал, – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин лично открыл движение автомобилей по отремонтированной части Крымского моста. Президент был за рулем Mersedes. В поездке его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас движение открыто по правой части Крымского моста. Работоспособность левой части пока ограничена.

Президент поручил довести ее до идеального состояния.

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