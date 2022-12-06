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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 4:55

В Крыму пропал 45-летний житель Евпатории

Руслан Нестеров исчез 13 ноября 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Руслан Нестеров. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Руслан Нестеров. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтёры сообщили о пропавшем жителе Евпатории.

- Помогите найти человека! Пропал Нестеров Руслан Александрович, 45 лет (1977 года рождение), город Евпатория, - такую новую ориентировку разместил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие уже несколько недель не знают, где он и что с ним - с 13 ноября 2022 года местонахождение крымчанина неизвестно.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50