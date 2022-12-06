Принцессой Бала хризантем в Крыму стала «Алиса»

«Алиса». Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма выбрали принцессу Бала хризантем. Такого титула удостоен мелкоцветковый сорт «Алиса».

- Выбрать одну принцессу Бала из 295 представленных сортов и форм мелкоцветковых хризантем – сложнейшая задача! Так что сначала отобрали 46 претенденток, а к финишу основная борьба велась между двумя претендентками – «Алисой» и «Аглаей». Первая победила! – сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

Поклонники цветка, считают, что «Алиса» - невероятно утонченная натура, все-таки голубых кровей, но в тоже время и чуть ветреная, как и положено цветку.

Параметры красотки, следующие: высота растения 60 сантиметров, цветоносные побеги прочные. Соцветие сиренево-лиловое с палевыми кончиками, простое, ромашковидное, диаметром 5,5 сантиметров. «Алиса» - сорт среднего срока цветения.

Напоминаем, что королевой, а вернее королем Бала хризантем стал «Василий Лановой».

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