В водохранилищах Крыма накоплено 270 миллионов кубометров воды

Все водохранилища Крыма сегодня достаточно заполнены водой Фото: Виталий ПАРУБОВ

В настоящее время в наливных водохранилищах Крыма накоплен 71 миллион кубометров воды против. Включая водохранилища естественного стока в регионе сегодня накоплено 270 миллионов кубометров воды.

- Этих запасов нам хватит на все наши нужды, - цитирует «Крымская газета» зампредседателя Госкомводхоза республики Альберта Кангиева.

Жители полуострова потребляют воду из водозаборов, Северо-Крымский же канал используется для орошения территорий. Предполагается, что в следующем году использование воды из канала будет увеличено почти на тереть.

Ранее КП-Крым рассказывала, что будет с водоснабжением полуострова, если вода не придет из Днепра. Есть угрозы для Северо-Крымского канала и насосной станции.

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