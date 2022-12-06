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НовостиЭкономика6 декабря 2022 5:25

В водохранилищах Крыма накоплено 270 миллионов кубометров воды

Этих запасов вполне хватит на все нужды
Екатерина НАЗАРОВА
Все водохранилища Крыма сегодня достаточно заполнены водой

Все водохранилища Крыма сегодня достаточно заполнены водой

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В настоящее время в наливных водохранилищах Крыма накоплен 71 миллион кубометров воды против. Включая водохранилища естественного стока в регионе сегодня накоплено 270 миллионов кубометров воды.

- Этих запасов нам хватит на все наши нужды, - цитирует «Крымская газета» зампредседателя Госкомводхоза республики Альберта Кангиева.

Жители полуострова потребляют воду из водозаборов, Северо-Крымский же канал используется для орошения территорий. Предполагается, что в следующем году использование воды из канала будет увеличено почти на тереть.

Ранее КП-Крым рассказывала, что будет с водоснабжением полуострова, если вода не придет из Днепра. Есть угрозы для Северо-Крымского канала и насосной станции.

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