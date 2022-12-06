Изменено расписание маршрута №5 «Пневматика - М. Жукова» в Симферополе

Фото: ГУП РК «‎Крымтроллейбус»

С 6 декабря в Симферополе популярный маршрут №5 «‎Пневматика - Маршала Жукова» начинает работать по новому расписанию. ‎

- Расписание движения общественного транспорта составлено с учетом оптимального времени прибытия и призвано удовлетворить потребности в надежном, комфортабельном и безопасном транспорте, как для жителей, так и для гостей города, - цитирует КИА сообщение ГУП РК «‎Крымтроллейбус».

Фото: ГУП РК «‎Крымтроллейбус»

Напомним, в Крыму изменили график электричек на декабрь 2022. Расписание подкорректировали из-за путевых работ на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2. Так, изменения будут действовать 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 декабря.

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