В Джанкое 6 декабря обезвредят взрывоопасный предмет времен войны

Фото: 82.mchs.gov.ru

В Джанкое 6 декабря обезвредят найденный взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

- 5 декабря поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен ВОВ, на территории городского округа Джанкой на улице Набережная, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Ситуацию признали «Чрезвычайной» техногенного характера муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что при въезде на Крымский мост в биотуалете нашли боевую гранату. Обезвреживать ее пришлось саперам.

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