В Крыму круглогодично продолжают работать 65 санаториев

В Крыму 65 санаториев продолжают работать круглый год Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Республики Крым продолжают в настоящее время работать 1102 средства размещения, в том числе 91 санаторий. 65 из них санаторно-курортных организаций работают круглый год.

- В зимний период крымские здравницы предлагают широкий спектр услуг оздоровительного и лечебно-профилактического характера, в том числе программы реабилитации после COVID-19, - сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, спрос на оздоровительный отдых на полуострове пользуется популярностью не только у российских туристов, но и у гостей из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Напомним, отели, санатории, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства Крыма запускают совместную рекламную кампанию «‎Новый год в Крыму как дома»‎.

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