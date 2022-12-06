Более 10 улиц Симферополя останутся 7 декабря без воды из-за ремонтных работ

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 декабря некоторые улицы Симферополя и района останутся без воды в связи с техническими работами. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения буду действовать с 09.30 до 13.00 в среду по адресам: улица Героев Сталинграда, улица М. Донского, улица Енисейская, улица Иртышская, улица Обская, улица М. Василевского, улица Амурская, улица Валдайская, улица Ленская, Байкальский проезд, Сакский проезд.

Также возможны перебои в водоснабжении по улице Узловая, улице Базовая (частично), в переулке Ровный, в переулке Химический, в селе Перово (район улиц Пригородная, Мира, Северная, Банная, Таврическая, Школьная).

Ранее сообщалось, что в Керчи возможны перебои с водой 6 декабря из-за аварии на водоводе. Также может быть снижено давление.

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