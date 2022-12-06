В Крыму на утро 6 декабря выявили 36 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван Макеев

На территории Республики Крым на утро 6 декабря выявили 36 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 209 943. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 472 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, выздоровевших за весь период – 202 598, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в республике был зафиксирован один летальный исход от ковида.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории города выявили 6 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 96 704. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 4 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, более 770 тысяч жителей Крыма прошли сезонную иммунизацию от гриппа. По словам специалиста, желающие еще могут привиться до начала активной циркуляции вируса в регионе. В свою очередь в Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от гриппа. Недавно в Крыму был зарегистрирован единичный случай свиного гриппа.

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