Фото: sev.gov.ru

В Балаклаве приступили к новому этапу строительства яхтенной марины. Компания «Мостотрест» приступил к сносу зданий бывшего завода «Металлист».

- На их месте появятся современные общественные пространства, которые позволят гулять по берегу моря вдоль всей Балаклавской бухты. Длина единой пешеходной зоны с велодорожками составит 2,4 километра, - говорится в сообщении пресс-службы Севастополя.

Ранее сообщалось, что обустройством яхтенной марины под Севастополем занимаются строители Крымского моста. Общая стоимость долгожданного проекта - 9,4 миллиарда рублей. В рамках первого этапа предполагалось провести реконструкцию Таврической набережной в Балаклавской бухте. Подрядчик должен был привести в порядок водопровод, электросети, газопровод, а также канализационные и ливневые коллекторы.

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