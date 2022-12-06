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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:16

Глава Крыма анонсировал следующее рабочие совещание в Кировском районе

Мероприятие запланировано на 7 декабря
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Vk

Фото: Сергей Аксенов/Vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочие совещание в Кировском районе. Оно состоится уже в эту в среду.

- Рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет 7 декабря в Кировском районе, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, предыдущее рабочее совещание было посвящено проблемным вопросам Белогорского района. По его итогам было поручено наладить реализацию лекарственных препаратов в районе, отработать вопрос ликвидации стихийных свалок за пределами населенных пунктов и разработать рекомендации по выбору культур и севообороту для максимально эффективного использования земель сельхозназначения.

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