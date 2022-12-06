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НовостиЭкономика6 декабря 2022 11:13

Крым увеличил собственные доходы в текущем году почти на 20%

По сравнению с прошлым годом доходы выросли на 19,5%
Екатерина НАЗАРОВА
Крым нарастил собственные доходы почти на 20%

Крым нарастил собственные доходы почти на 20%

Фото: Даниил ОПАРИН

С начала текущего года в бюджет Республики Крым поступило почти 63 миллиарда рублей собственных доходов, что на 19,5% выше прошлогоднего показателя 2021 года. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико.

- По сравнению с прошлым годом доходы выросли на 19,5%, или на 10,3 миллиарда рублей. Кассовые назначения на период также перевыполнены почти на 14%, годовые - почти на 4%, - подчеркнула Кивико.

Напомним, что профицит бюджета Республики Крым за прошедшие 11 месяцев составил 4 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 19% и составили 63 миллиарда рублей.

Кроме того, ранее сообщалось, что доходы республики на 2023 год утверждены в размере 230,5 миллиарда рублей.

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