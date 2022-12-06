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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:14

Доступное жилье для крымских семей

Правовой час по жилищным программам пройдет в пятницу, 9 декабря
Источник:kp.ru
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Какие существуют государственные жилищные программы? На какие программы имеет право Ваша семья? Ипотека с государственной поддержкой.

Обсудим эти, и иные вопросы по жилищным программам в пятницу, 9 декабря, в 14:00 в здании городской администрации: г. Симферополь, ул. Толстого 15.

Правовой час на тему: "Государственные жилищные программы для приобретения жилья, строительства нового дома и реконструкции существующего. Виды и практика использования".

Участники:

- Министерство жилищной политики Республики Крым;

- Крымский Республиканский Фонд Развития Жилищного Строительства и Ипотечного Кредитования;

- Банк РНКБ.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Обязательная регистрация по тел: +7 (978) 858-93-01