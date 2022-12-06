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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:09

В Крыму собрали новую партию гумпомощи для участников СВО

Она была направлена 810-й отдельной гвардейской бригаде
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Крыму собрали еще одну партию гумпомощи для участников СВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Отправили 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты газовые плиты и баллоны, тепловые пушки, термобелье, теплую одежду, спальные мешки, медикаменты, продукты и предметы гигиены, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, ранее Аксенов обязал глав администраций Крыма контролировать выплаты участникам СВО. Информация в ручном режиме передается вице-премьеру Михайличенко.

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