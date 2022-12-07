Погода на 7 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

Утром в горах туманно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 декабря на Крымском полуострове природных катаклизмов не предвидится.
- Погоду определяет юго-западная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в горах ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +7...+9°.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Днем юго-восточный 7-12 м/с., тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, +7…+10°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +3 …+9°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи 0 …+4°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +1 …+7°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +3…+10, южный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +2…+5°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске +2…+4°, восточный ветер 5-8 м/с. Небольшой дождь со снегом.
Вода в Черном море +9…+14°.
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