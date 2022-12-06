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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:24

В Симферополе установили 24 детских площадки

На выполнение работ из городского бюджета потрачено около 41 миллиона рублей
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице завершили обустройство 24 детских площадок. Все оборудование сертифицировано и безопасно для детей. Площадки огорожены, чтобы им не нанесли вред вандалы, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

На выполнение работ из городского бюджета потрачено около 41 миллиона рублей.

- Во взаимодействии с депутатами городского совета в настоящее время формируется список адресов для установки детских площадок в 2023 году, — уточнили в городской администрации.

Напомним, в Детском парке Симферополя скоро начнет работать Почта Деда Мороза. Все письма, адресованные зимнему волшебнику, отправят в Великий Устюг.