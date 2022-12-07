В Крыму ищут 36-летнюю жительницу Евпатории

Галина Решецкая (Астрапенко, Москаль). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на молодую женщину из Евпатории.

- Помогите найти человека! Пропала Решецкая (Астрапенко, Москаль) Галина Васильевна, 36 лет (1986 года рождения), город Евпатория, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Прошел уже почти месяц, как крымчанка пропала из поля зрения родных и близких – с 8 ноября 2022 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: 167 сантиметров рост, худощавая, черные волосы и серые глаза.

Была одета в черные куртку и такого же цвета кроссовки.

Если вы видели этого человека, будьте добры, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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