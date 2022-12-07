Под Бахчисараем вечером 5 декабря сгорела легковушка

Фото: mchs.rk.gov.ru

Под Бахчисараем в районе села Красный Мак вечером 5 декабря сгорел легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По прибытии, стало известно, что во время движения произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля «Opel Kadett». Водитель и пассажир успели эвакуироваться, - говорится в сообщении.

Пожар потушили в течение 10 минут. К сожалению, машина огнем была уничтожена полностью.

Напомним, 3 декабря в Красногвардейском районе Крыма при пожаре в частном доме погиб человек. На тушение огня ушло почти четыре часа из-за захламленности и задымленности помещения.

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