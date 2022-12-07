На набережной Ялты начали собирать главную новогоднюю ель города

Фото: Янина Павленко/Tg

На набережной Ялты начали собирать главную городскую ель, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Также, по ее словам, более 30 ялтинских объектов размещения уже подготовили новогодние программы в рамках проекта «Новый год в Крыму как дома!».

- Оздоровительные СПА-комплексы, теплые бассейны под открытым небом и многое другое. Все предложения гостеприимного ЮБК по сслыке, - написала Павленко в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что на праздновании Нового года-2023 в Ялте намерены сэкономить 30 миллионов рублей.

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