На утро 7 декабря в Республике Крым выявили 29 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 7 декабря выявлено 29 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время - 209 972. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 475 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период - 202 633, - говорится в сообщении.

Летальных исходов от ковида за сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 724. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 43 пациента, из них 38 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также от ковида за минувшие сутки в городе умер один человек в возрасте 59 лет. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от гриппа.

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